Nel porto di Riccione, nella tarda serata di domenica, una bambina disabile di 9 anni è caduta in mare con la carrozzina. La bambina ha perso l’equilibrio ed è scivolata dalla banchina nelle acque del porto, dove l’acqua supera i due metri. È successo durante lo spettacolo pirotecnico per la festa della “Madonna del Mare”, mentre il porto era affollato da centinaia di persone.

Il salvataggio

Tra loro c’era anche un carabiniere fuori servizio di 44 anni. Senza alcuna esitazione, l’uomo si è tuffato in acqua, raggiungendo in pochi istanti la minore. Il carabiniere, dopo essersi tuffato, è riuscito a slegare la bambina dalla carrozzina, liberandola dai sistemi di sicurezza e riportandola immediatamente in superficie, tra gli applausi dei presenti, lo sgomento generale per la tragedia sventata e poi la commozione per il gesto del carabiniere.

Una volta raggiunta la banchina, alla bimba sono state prestate le prime cure da parte del personale sanitario presente sul posto, ed è per fortuna risultata in buone condizioni, così come il suo soccorritore. La vicenda, anticipata da un grande spavento generale, si è infine conclusa con enorme sollievo. La famiglia della bambina, residente in Lombardia e in vacanza in Riviera, ha infine ringraziato con commozione il carabiniere che ha salvato tempestivamente la bimba.