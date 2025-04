La figlia piccola tiene per le zampe il gatto mentre fa le piroette e la mamma, invece che fermarla, la riprende e posta la scena via social. Ora la donna rischia fino a cinque anni di carcere. Gli utenti che hanno visto quelle scene hanno infatti segnalato il maltrattamento, che ha portato a delle conseguenze concrete. La polizia polacca ha tolto loro il gatto e lo ha affidato alle cure di un rifugio. Non solo, la mamma rischia problemi legali.

“Potrei non vedere più mia figlia per colpa vostra – ha detto la mamma rivolgendosi agli utenti – perché potrei finire in prigione e lei sarà presa dagli assistenti sociali. Non commentate più. Non fatelo, non capisco perché ce ne siano così tanti. Era divertente. Ora mia figlia piange così tanto che non riesce a mangiare. Spero che la giustizia vi raggiunga perché per colpa vostra avrà un trauma”.