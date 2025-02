Un istituto scolastico di Trento ha suscitato dibattito con una decisione che riguarda gli studenti musulmani durante il Ramadan. Gli studenti che osservano il digiuno rituale potranno uscire dalla scuola durante l’orario della mensa, evitando di rimanere in classe mentre i compagni mangiano. La decisione nasce dalla necessità di rispettare la pratica religiosa, ma senza alterare l’organizzazione scolastica.

Le implicazioni per gli studenti

Secondo la nuova misura, gli studenti potranno lasciare la scuola “in autonomia”, previa giustificazione firmata dai genitori. Tuttavia, ciò implica che i ragazzi rimarranno fuori dall’istituto senza supervisione diretta, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei minori durante l’orario di pranzo.

Le alternative per gli studenti

Nonostante la possibilità di uscire, molti studenti potrebbero decidere di rimanere a scuola durante l’orario della mensa. Invece di lasciare l’edificio, potrebbero optare per studiare o dedicarsi ad altre attività, come accade per l’ora di religione.