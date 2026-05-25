A Piesendorf, nella regione austriaca del Pinzgau, un Cessna si è scontrato in volo con un parapendio. L’incidente è avvenuto sabato scorso e ha coinvolto una sportiva austriaca di 44 anni e un pilota di 28 anni. Come si vede nel video, la donna, che si trovava in parapendio, ha visto sopraggiungere l’aereo da turismo all’ultimo momento e non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, che ha causato la distruzione dell’ala del parapendio. La 44enne è riuscita ad aprire il paracadute di emergenza, atterrando in sicurezza e riportando solo ferite lievi.