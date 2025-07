Sulla statale 47 della Valsugana, un bambino di 10 anni è sfuggito al controllo degli adulti e si è messo a vagare da solo a zig-zag in mezzo alla carreggiata tra le auto in corsa.

Un agente della polizia locale in quel momento fuori servizio, ha evitato il peggio mettendosi di traverso con lo scooter e riuscendo in questo modo a deviare il traffico mettendo poi in salvo il bambino. Il fatto è accaduto nei pressi di Pergine Valsugana in provincia di Trento, a pochi metri da uno svincolo e in direzione Padova.

Il piccolo aveva percorso diversi metri. Dopo aver attraversato la statale aveva continuato a camminare pericolosamente al centro della carreggiata, in un tratto a doppia corsia molto trafficato. L’agente che si stava recando in centrale a bordo del suo scooter per prendere servizio ha notato il bambino e si è messo di traverso con lo scooter in mezzo alla strada riuscendo a rallentare il traffico. L’uomo ha poi messo in salvo il bambino prima che sul posto intervenisse una pattuglia che ha preso in consegna il minore consegnandolo alla madre.

Al Corriere della Sera, il comandante della polizia locale di Trento e dell’Alta Valsugana Alberto Adami h ringraziato il suo collega: “Si è messo subito a servizio di un utente della strada. Non ha pensato di venire direttamente al lavoro a timbrare il cartellino, ma si è dato subito da fare per tutelare questo ragazzo, dimostrando grande coraggio. La tangenziale è veramente trafficata, anche da trasporti di carichi pesanti. Anche per questo, mettersi di traverso con un motociclo, mettendolo fra se e il ragazzo, è stato davvero un gesto di grande coraggio e di altruismo”.