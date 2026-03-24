La mamma è priva di sensi per aver inalato monossido di carbonio e il figlio di 4 anni riesce a salvarla spiegando via telefono ai sanitari cosa stava accadendo al suo genitore. L’episodio è accaduto ad Adria (Rovigo), come riferisce Il Gazzettino, dove il 118 si è attivato dopo la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio.

I medici hanno telefonato all’utenza domestica della donna sentendosi rispondere da una voce infantile e scoprendo che dall’altra parte del filo c’era un bambino di 4 anni. Con estrema capacità l’infermiera è riuscita a instaurare un dialogo con il piccolo, e attraverso semplici domande ha compreso che la donna era riversa a terra sul pavimento, priva di sensi. E’ scattato l’intervento che ha visto oltre al Suem anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione, mentre madre e figlio sono stati portati in ospedale in tempo utile per evitare una tragedia.