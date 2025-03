Un bambino di quattro anni e la sua mamma sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti dal cane di famiglia nei giorni scorsi ad Aragona, in provincia di Agrigento. Come si legge su AgrigentoNotizie, la donna è intervenuta per cercare di salvare il figlio, ma è stata a sua volta azzannata alla gamba dall’animale, che era legato nel piazzale della loro casa di campagna.

Il piccolo probabilmente si è avvicinato per giocare con il cane, quando è stato morso in testa e al collo. Madre e figlio sono stati subito portati al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. La ferita al cuoio capelluto del bambino è stata suturata ed è stato sottoposto a una terapia antibiotica. Il morso sulla donna è risultato di lieve entità, ma è comunque stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.