Momenti di paura nel Milanese per un bambino di sei anni, di origine peruviana e arrivato in Italia da pochi mesi. Ieri mattina, il piccolo è uscito di casa a Novate Milanese e, senza che i genitori se ne accorgessero, è salito da solo su un autobus della linea 89. Dopo un viaggio di diversi chilometri, il bambino è arrivato fino al capolinea in via Ciccotti, a Milano. Da lì ha continuato a muoversi da solo, spostandosi verso altre zone della Lombardia. Nel frattempo, i genitori, disperati, avevano già allertato i carabinieri, facendo partire una vera e propria battuta di ricerca che ha coinvolto le forze dell’ordine, cani molecolari ed elicotteri.

L’investimento e il ritrovamento in ospedale

Poche ore dopo la scomparsa, il bambino è stato coinvolto in un lieve incidente a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Investito da un’auto, ha riportato soltanto alcune escoriazioni ed è stato subito soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. È proprio lì che le forze dell’ordine lo hanno rintracciato, mettendo fine all’ansia dei genitori. Le condizioni del piccolo sono buone e non destano preoccupazioni. I carabinieri della stazione di Novate Milanese, che hanno seguito il caso fin dall’inizio, continueranno a svolgere accertamenti per ricostruire nel dettaglio le tappe di questa fuga solitaria.