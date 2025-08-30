Bimbo di 6 anni scappa da casa, prende un bus da solo poi viene investito da un’auto. Ritrovato in ospedale dai genitori
Momenti di paura nel Milanese per un bambino di sei anni, di origine peruviana e arrivato in Italia da pochi mesi. Ieri mattina, il piccolo è uscito di casa a Novate Milanese e, senza che i genitori se ne accorgessero, è salito da solo su un autobus della linea 89. Dopo un viaggio di diversi chilometri, il bambino è arrivato fino al capolinea in via Ciccotti, a Milano. Da lì ha continuato a muoversi da solo, spostandosi verso altre zone della Lombardia. Nel frattempo, i genitori, disperati, avevano già allertato i carabinieri, facendo partire una vera e propria battuta di ricerca che ha coinvolto le forze dell’ordine, cani molecolari ed elicotteri.
L’investimento e il ritrovamento in ospedale
Poche ore dopo la scomparsa, il bambino è stato coinvolto in un lieve incidente a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Investito da un’auto, ha riportato soltanto alcune escoriazioni ed è stato subito soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. È proprio lì che le forze dell’ordine lo hanno rintracciato, mettendo fine all’ansia dei genitori. Le condizioni del piccolo sono buone e non destano preoccupazioni. I carabinieri della stazione di Novate Milanese, che hanno seguito il caso fin dall’inizio, continueranno a svolgere accertamenti per ricostruire nel dettaglio le tappe di questa fuga solitaria.