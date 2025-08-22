A Santa Croce Camerina, nel Ragusano, un bimbo di appena due anni, Raffaele Sallemi, è annegato nella piscina della villa di famiglia a Caucana, località turistica molto frequentata durante l’estate. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri: il piccolo, approfittando di un attimo di distrazione dei familiari, si è diretto verso la veranda dove era stata montata una grande piscina fuori terra. Dopo essersi arrampicato sui gradini, è caduto in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. I parenti, non trovandolo in casa, hanno iniziato a cercarlo, mai immaginando che potesse essere finito nella piscina. Poco dopo, però, la terribile scoperta: il corpo era sul fondo. Estratto dall’acqua, i familiari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Neppure l’arrivo del 118 ha potuto cambiare il tragico epilogo, anche perché l’ambulanza intervenuta non aveva un medico a bordo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Santo Fornasier, che attende la relazione del medico legale per decidere sull’autopsia. La madre non era presente al momento della tragedia ed è giunta solo dopo. “La tragedia – ha detto la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari – colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa di un bambino di due anni impone rispetto e silenzio. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, originari di Comiso, inviando a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto. Questi eventi ci lasciano ammutoliti”.