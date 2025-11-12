Bimbo di tre anni torturato fino alla morte, genitori 27enni a processo per omicidio
Nel maggio 2024 avrebbero torturato il loro bambino fino al punto di farlo morire per fame e disidratazione. Per questo la procura di Innsbruck ha incriminato i genitori, una coppia di 27enni, con l’accusa di omicidio, tortura e sequestro di persona. Ci sarebbero messaggi, foto e video che documenterebbero i maltrattamenti. Una vicenda che ha scosso l’Austria, per l’evidente brutalità del caso.
La ricostruzione della magistratura
Gli inquirenti hanno ricostruito il quadro di violenze sistematiche avvenute nella casa di famiglia a Kufstein, vicino al confine con la Baviera. Per l’accusa, il bambino sarebbe stato ripetutamente picchiato, legato e rinchiuso in una stanza buia, costretto a restare nudo per giorni dentro un cassetto. Gli inquirenti hanno riscontrato che la coppia avrebbe deliberatamente privato il piccolo di cibo e acqua, fino a ridurlo a pesare appena sette chilogrammi, meno della metà del peso normale per la sua età. Le prove a carico dei due genitori comprendono messaggi scambiati tra loro e materiale fotografico e video che documenterebbe le violenze. Loro stessi hanno confermato le loro responsabilità.
La perizia psichiatrica
La perizia psichiatrica disposta dalla magistratura ha evidenziato che i genitori erano pienamente imputabili al momento delle loro azioni. Resta il riscontro di un grave disturbo di personalità, accompagnato da tratti sadici, che avrebbe influenzato il comportamento della coppia. Entrambi gli imputati vivevano in condizioni di forte disagio economico e si sarebbero progressivamente isolati. Sarebbero arrivati a ritenere il bambino “posseduto da un demone”, nonché responsabile delle loro disgrazie.