Gli inquirenti hanno ricostruito il quadro di violenze sistematiche avvenute nella casa di famiglia a Kufstein, vicino al confine con la Baviera. Per l’accusa, il bambino sarebbe stato ripetutamente picchiato, legato e rinchiuso in una stanza buia, costretto a restare nudo per giorni dentro un cassetto. Gli inquirenti hanno riscontrato che la coppia avrebbe deliberatamente privato il piccolo di cibo e acqua, fino a ridurlo a pesare appena sette chilogrammi, meno della metà del peso normale per la sua età. Le prove a carico dei due genitori comprendono messaggi scambiati tra loro e materiale fotografico e video che documenterebbe le violenze. Loro stessi hanno confermato le loro responsabilità.