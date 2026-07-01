Percorreva l’autostrada A1 a bordo di un monopattino elettrico: un 26enne è stato fermato dalla Polizia Stradale dopo una segnalazione del Centro Operativo di Casalecchio di Reno (Bologna).

Fermato 26enne di origini africane

Oltre alla grave infrazione, è risultato anche in possesso di una ventina di grammi tra hashish e marijuana. L’uomo è stato intercettato da una pattuglia mentre procedeva in direzione nord, incurante dei rischi della circolazione in autostrada a bordo del monopattino.

Fermato in sicurezza in una piazzola di sosta, si è da subito mostrato poco collaborativo, dicendo agli agenti di avere fretta perché diretto a Milano. E’ stato poi accompagnato in caserma per proseguire i controlli in condizioni di maggiore sicurezza.

La perquisizione ha rivelato che nelle tasche aveva due involucri in cellophane contenenti la sostanza stupefacente. Per il 26enne, di origini africane, sono scattate sanzioni pecuniarie per la circolazione in autostrada con monopattino elettrico, oltre alla denuncia per possesso di sostanze stupefacenti.

Gli è stato infine notificato un decreto della Questura di Reggio Emilia con cui gli era stata revocata l’accoglienza.