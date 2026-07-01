Dopo l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Ambasciatore d’Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia, nell’ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all’ex marito per l’affidamento della figlia di tre anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo, in base al quale il padre della minore Aisha, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.

Agata Armanetti, legale di Guerra, aveva dichiarato: “L’ordine della procura non può essere eseguito perché non c’è una sentenza che dispone l’affido o la custodia, né il diritto di visita. Quello che noi temiamo è che sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere. Mi chiedo come si possa permettere che a un pazzo pluripregiudicato possa essere concesso di vedere la figlia e che venga trattata così una donna vittima di violenza. Voglio sapere dove finisce la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e quando iniziano i diritti delle persone”.

L’affidamento della figlia e le violenze

La donna, accusata di adulterio dopo la denuncia dell’ex marito italo-egiziano Hamouda, è stata condannata lo scorso 28 aprile dai giudici egiziani, che hanno confermato la sentenza emessa in primo grado il 19 febbraio scorso. L’affidamento della minore è il punto centrale di una lunga contesa con l’ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada.

La storia tra Nessy Guerra e Tamer Hamouda è iniziata in Italia. Si sono poi trasferiti in Egitto, dove si sono sposati. La nascita della figlia ha però segnato l’inizio degli abusi. Secondo la donna, il marito è diventato violento verbalmente, psicologicamente e fisicamente. Una notte, per salvarsi, Nessy è con la bambina, scatenando la rabbia dell’uomo, già condannato per stalking e maltrattamenti in Italia. Quando i tribunali hanno mostrato favore verso la madre, Hamouda ha presentato un’accusa di adulterio nel 2024, inizialmente archiviata per insufficienza di prove, e riaperta successivamente con presunti testimoni falsi.