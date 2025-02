Picchia la madre fino a ridurla in fin di vita e la donna, una 84enne, nella disperazione cerca di togliersi la vita ingerendo decine di farmaci, al punto che in un primo momento si è pensato “solo” a un tentativo di suicidio. La tragedia è accaduta a Marsala, in Sicilia. Dopo tre giorni di agonia in ospedale, l’anziana è morta. Durante il ricovero i medici hanno capito che la paziente aveva subito gravi lesioni, avendo un’emorragia interna provocata da una ferita alla milza.

A picchiare la madre sarebbe stato il figlio 51enne, tossicodipendente, che avrebbe preteso da lei soldi per comprare la droga. La donna è stata soccorsa in gravissime condizioni dall’altro figlio e immediatamente trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo una serie di interrogatori che hanno svelato alcune contraddizioni nelle versioni fornite ai carabinieri, il figlio è stato fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale e condotto nel carcere di Trapani. Nelle prossime ore il gip dovrà decidere se convalidare o meno il fermo.