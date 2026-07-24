Una donna di 26 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava in via Vitantonio De Bellis, nei bagni pubblici del parco Rossani a Bari. A scagliarsi contro di lei, secondo quanto la vittima riferisce sui social, sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l’avrebbero colpita, strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico di Bari, ha riportato traumi nasale e oculare. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia locale che, nelle scorse ore, hanno sentito anche i testimoni dell’aggressione.

È di ieri la notizia che un’altra donna è stata aggredita a Milano lo scorso 4 luglio mentre faceva jogging all’interno del parco delle Cave, nella periferia sud-ovest di Milano. Ad un certo punto le si è parato davanti l’uomo che le avrebbe farfugliato qualcosa per poi strattonarla gettandola a terra e mettendole le mani addosso. La 39enne ha reagito con forza divincolandosi e mordendolo. A quel punto il 26enne ha desistito e si è allontanato di corsa, come verificato poi anche attraverso le telecamere di sorveglianza acquisite dalla Squadra mobile. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita martedì scorso. L’arrestato è incensurato e regolare in Italia.