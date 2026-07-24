Una donna è finita in shock anafilattico dopo essere stata punta più volte da un calabrone. È successo nella tarda serata di ieri, a Forni Avoltri (Udine). L’incidente è avvenuto in una malga isolata, senza copertura telefonica. Il compagno della donna, che gestisce la struttura, ha percorso mezz’ora a piedi per chiedere aiuto, attivando il Nue112.

La Sores ha quindi inviato l’elisoccorso regionale e i soccorritori della Guardia di finanza. Un tecnico del Soccorso alpino aveva nel frattempo raggiunto malga Fleons con un pick-up per portare le prime cure. L’equipe medica dell’elisoccorso, sbarcata con verricello, ha poi stabilizzato la paziente. La donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Udine. La figlia, minorenne, rimasta sola in quota, è stata prelevata alla malga dai soccorritori della Guardia di finanza. La donna è ora fuori pericolo di vita. L’intervento si è concluso intorno alle 23.30.