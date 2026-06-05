Stalking, lesioni, violazione di domicilio e cessione di stupefacenti alla fidanzata minorenne. Per queste accuse un 47enne, cittadino albanese, è stato condannato dal tribunale di Cuneo a 11 anni e 10 mesi di carcere. L’uomo aveva intrapreso una relazione con una giovane di appena 14 anni, venticinque in meno di lui, proseguita a lungo fra botte e perfino irruzioni in casa di lei, nel frattempo divenuta maggiorenne.

Entrambi residenti a Fossano, i due erano consumatori abituali di cocaina. La denuncia era arrivata nell’estate del 2023 dopo che l’uomo aveva fatto irruzione in casa della ragazza, forzando una finestra, e trascinato la giovane per i capelli, davanti agli occhi atterriti dei vicini. La gelosia e le accuse di avergli sottratto la droga erano all’origine delle ripetute violenze. Numerosi i referti medici, le testimonianze delle amiche di lei e anche le intercettazioni che i carabinieri avevano attivato sul telefono della ragazza.

Il pm l’ha descritta come “una minorenne, fragile, in balia di un adulto, con problematiche dovute soprattutto al distacco dalla figura paterna”, coinvolta “in una relazione emotivamente abusante” da un adulto con figli. All’uomo, sottoposto dapprima al divieto di dimora, poi incarcerato per le ripetute violazioni, è stata sospesa la potestà genitoriale per il periodo della pena.