Più alimenti trovati sul food truck a Diamante che sarebbe all’origine dell’intossicazione che avrebbe provocato la morte di due persone ed il ricovero di altre 14, erano contaminati da botulino. A rivelarlo è il risultato dalle analisi condotte sui cibi da parte dell’Istituto superiore di sanità. I risultati sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Paola che coordina le indagini. “Ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega” ha detto il procuratore riferendosi al titolare del mezzo.

C’è poi la questione sul modo in cui erano conservati i prodotti in vendita nel truck food. L’avvocato del titolare, all’Ansa ha spiegato che “non stavano esposti al sole e aperti ma erano conservati in frigo e aperti all’occorrenza. In esposizione c’erano solo pochi contenitori di dimensioni molto ridotte usati solo per mostrare alla clientela i condimenti con cui farcire i panini. Tra l’altro anche questi mini contenitori non erano esposti al sole, visto che l’attività apre solo in tarda serata”. L’avvocato prova in questo modo a chiarire quello che, a suo giudizio, “è un equivoco creatosi nella vicenda”.

“Lui – prosegue il legale – è devastato psicologicamente. Lavora da circa 9 anni in questo settore ed è un punto di riferimento per l’alimentazione. E’ convinto che la contaminazione fosse già nei prodotti”.

L’avvocato sottolinea come il suo assistito, pur avendo la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, si sia invece sottoposto alle domande del pm nel corso dell’interrogatorio di alcuni giorni fa.

“Ha risposto – dice l’avvocato – perché forte di una verità. Questi prodotti che sarebbero all’origine dell’intossicazione (…) li ha comprati alla fine di luglio ed ha esibito la relativa fattura. Le confezioni venivano aperte all’occorrenza e con queste ci farciva 6 o 7 panini, quindi le finiva rapidamente. La pinza la usava per prendere gli alimenti che in queste confezioni sono coperti da abbondante olio”.