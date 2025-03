Nel bracccio della morte e in carcere 30 anni: due storie parallele uniscono un americano, Richard Glossip, e un inglese, Michael Steele: condannati per omicidi di cui negano la responsabilità, vedono in questi giorni apparire una speranza che la loro innocenza sia riconosciuta .

Il primo, Richard Glossip, ora 62enne, ha passato 27 anni nel braccio della morte in Oklahoma per un delitto, nel 1997, che nega di avere commissionato. Il secondo, che ora ha 81 anni, nega di avere ucciso 3 spacciatori nel 1995 e nuove indagini sembrano provare la sua innocenza.

Il caso di Richard Glossip è tornato di attualità dopo che la Corte Suprema americana ha ordinato un nuovo processo a seguito di elementi emersi di recente, dopo che il massimo funzionario delle forze dell’ordine dello Stato ha rivelato la cattiva condotta dell’accusaRichard Glossip è stato condannato per un omicidio del 1997 in un motel di Oklahoma City.

L’assassino, Justin Sneed, un tossicodipendente di 19 anni, ha accusato Glossip di aver ordinato l’omicidio per evitare una condanna a morte per sé stesso. La Corte Suprema, scrive Ann E. Marimow sul Washington Post, ha preso la straordinaria decisione di ordinare un nuovo processo per il condannato a morte dell’Oklahoma Richard Glossip, il cui appello di lunga data ha attirato un ampio sostegno dopo che indagini indipendenti hanno rivelato la cattiva condotta dell’accusa.

Il massimo funzionario delle forze dell’ordine dell’Oklahoma, un repubblicano, ha concordato con il team di difesa di Glossip sul fatto che non ha ricevuto un giusto processo per un omicidio del 1997 e dovrebbe avere un’altra possibilità di comparire di fronte a una giuria. Entrambe le parti affermano che i pubblici ministeri hanno soppresso prove importanti e non sono riusciti a correggere la falsa testimonianza del testimone chiave contro Glossip.

30 anni nel braccio della morte

Il caso di Glossip è diventato un punto focale nel dibattito nazionale sulla pena di morte, che i critici affermano essere ingiusta o applicata in modo ingiusto. Glossip è stato programmato per l’esecuzione nove volte. Era a poche ore dall’essere giustiziato nel 2015 quando i funzionari della prigione scoprirono che avevano ricevuto il farmaco letale sbagliato, un errore che portò in parte a una moratoria di sei anni sulle esecuzioni nello stato.

Il procuratore generale dell’Oklahoma Gentner F. Drummond (R), che aveva concluso che il processo era ingiusto, ha affermato che avrebbe esaminato la sentenza della corte e determinato come procedere per “garantire giustizia per tutti i soggetti coinvolti”.

“Il nostro sistema giudiziario è notevolmente indebolito quando un individuo viene condannato senza un giusto processo, ma oggi possiamo celebrare che una grande ingiustizia è stata spazzata via”, ha affermato Drummond in una dichiarazione, aggiungendo che l’Alta corte aveva “convalidato le mie gravi preoccupazioni su come è stata gestita questa accusa”. La Corte Suprema raramente concede sollievo ai condannati a morte o blocca le esecuzioni statali, e la decisione di martedì ha suscitato un acceso dissenso da parte di alcuni dei giudici più conservatori.

La vicenda inglese

La vicenda che ha portato in carcere l’inglese, Michael Steele, ha caratteristiche simili: indagini condotte sotto il sospetto di malafede se non di corruzione.

Michael Steele, 81 anni, è stato incarcerato per aver ucciso tre spacciatori di droga con un fucile da caccia nella loro Range Rover 30 anni fa, ricordano Tom Pettifor e Jon Austin del Mirror.

Steele e il suo amico Jack Whomes sono stati condannati a tre ergastoli nel 1998 per il triplice omicidio di Tony Tucker, 38 anni, Pat Tate, 37 anni, e Craig Rolfe, 26 anni, a Rettendon, Essex, nel dicembre 1995. Dopo un’udienza della Commissione per la libertà vigilata, che è stata rinviata più volte, conclusa il 12 novembre, un riassunto delle sue conclusioni pubblicato oggi ha affermato che Steele era idoneo al rilascio.

Le condanne di Whomes, ora 62enne, e Steele si basavano sulla testimonianza del truffatore condannato Darren Nicholls. La polizia dell’Essex stava lottando per trovare indizi quando Nicholls, allora 30enne, fu arrestato nel maggio 1996 dopo che 10 kg di cannabis furono trovati nel suo furgone. Aveva una relazione corrotta con un detective dell’Essex e conosceva Whomes, Steele e gli uomini morti. Nicholls divenne informatore, dicendo che Steele aveva attirato le vittime a Rettendon, come passeggero della Range Rover in seguito a una disputa sulla droga.

Si è capito che la revisione segue la presentazione di un dossier di prove da parte del team di ex detective della polizia metropolitana che hanno trascorso circa tre anni a indagare sul caso.

Il Mirror ha rivelato nel 2017 che un boss della mafia è stato ripreso in un nastro della polizia mentre si offriva di uccidere il trio perché avevano venduto ecstasy alla tragica adolescente Leah Betts. In un incontro segreto il giorno della morte di Leah nel novembre 1995, disse a un agente in pensione che avrebbe potuto “eliminare” i fornitori. Tucker, Tate e Rolfe controllavano il traffico di droga nel club di Basildon dove veniva acquistata la pillola.

Entro 21 giorni, i tre spacciatori furono trovati morti a colpi di arma da fuoco. Leah, il cui padre era un agente di polizia, crollò durante il suo 18° compleanno dopo aver preso una pillola di ecstasy. In seguito si scoprì che la sua morte era stata causata dall’aver bevuto 12 pinte di acqua, che avevano causato un rigonfiamento al cervello.

L’ex DCI della Met Police Dave McKelvey, che ha guidato la revisione per la sua società di investigazioni private TM Eye, afferma di avere prove che Nicholls era stato istruito su ciò che avrebbe detto sul banco dei testimoni. Il rapporto di TM Eye suggerisce anche che diverse linee di indagine su altri possibili assassini non sono state perseguite dalla polizia dell’Essex.

Ciò include la confessione del criminale di East London Billy Jasper che ha rilasciato una dichiarazione firmata in cui affermava di essere stato l’autista della fuga per un altro assassino nominato e solitario dopo essere stato arrestato con l’accusa di rapina a mano armata. Il suo resoconto è stato reso alla polizia nel gennaio 1996, circa quattro mesi prima della versione degli eventi di Nicholls.

McKelvey ha affermato: “È un terribile errore giudiziario. La verità sta finalmente iniziando a emergere e la questione è ora tornata al CCRC, con nuove schiaccianti prove di corruzione della polizia su vasta scala”.

“Abbiamo trascorso cinque anni a indagare sugli omicidi e, dopo il suo rilascio, continueremo a lottare per ottenere giustizia sia per Michael Steele che per Jack Whomes, poiché crediamo di avere nuove prove che dimostrino la loro innocenza e speriamo che la CCRC le esamini il prima possibile. Accogliamo con favore la decisione del Parole Board, che si è fatta attendere a lungo”.