Nella contea di Kwale nel sud del Kenya, una donna di 25 anni è rimasta uccisa da un elefante. La donna viaggiava insieme al marito su una moto che è stata attaccata da un branco di elefanti. Il coniuge si è salvato ed ha raccontato che gli elefanti hanno fatto cadere il mezzo. La moglie Pompe Nyawa ha cercato di scappare ed è stata inseguita e calpestata.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere in Kenya dove l’urbanizzazione selvaggia sta creando non pochi problemi con gli animali. Per questa ragione il Kenya ha introdotto un programma di risarcimento per i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica per provare a sostenere le famiglie colpite.