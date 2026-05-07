È scoppiata a Reggio Emilia la “Kate-mania”. Da quando la principessa britannica Kate Middleton, moglie dell’erede al trono del Regno Unito Williams ha detto che verrà in Italia, a Reggio Emilia, il 13 e 14 maggio, nella città emiliana è scoppiato il subbuglio.

La principessa di Galles ha scelto Reggio Emilia per il suo primo viaggio ufficiale fuori dal Paese da quando le è stato diagnosticato un cancro nel 2024.

Viaggio legato alla sua Fondazione per l’infanzia

La futura regina d’Inghilterra verrà in Italia da sola per un viaggio nell’ambito della “Royal Foundation Centre For Early Childhood”, una fondazione da lei creata nel 2021 con finalità benefiche che si occupa dei bambini nei primi anni di vita. Scopo del suo viaggio è quello di conoscere il cosiddetto “Approccio Reggio Emilia “.

Vale a dire un metodo pedagogico che si basa sullo sviluppo autonomo delle potenzialità dei bambini; metodo ideato dal pedagogista emiliano Loris Malaguzzi.

Era da tempo che la principessa voleva venire in Italia ma le sue condizioni di salute non gliel’hanno permesso. Il suo ultimo viaggio ufficiale all’estero è stato nel dicembre 2022 quando accompagnò il principe Williams a Boston negli Stati Uniti.

Tour per studiare tre scuole d’infanzia

La principessa con ogni probabilità visiterà tre scuole d’infanzia reggiane: gli asili Anna Frank e Allende e, ovviamente , il prestigioso Centro Internazionale Loris Malaguzzi, fiore all’occhiello di Reggio Emilia, luogo d’incontro e confronto per riflettere sulla contemporaneità della scuola e sulla cultura educativa in città, in Italia e nel Mondo.

Uno spazio aperto a tutte le età, alle idee, alle diverse culture che, a partire dalla esperienza dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, produce ricerca, innovazione e sperimentazione sui contenuti e sui processi educativi.

Soddisfazione in città

L’annuncio della principessa ha inorgoglito i Palazzi della città, in particolare il sindaco Massari e la presidente di “Reggio Children” Maddalena Tedeschi. Massari: “ Considerare l’educazione della prima infanzia come fondamento della società e’ elemento costitutivo della nostra comunità.

La visita di Kate è sicuramente un riconoscimento per il nostro sistema educativo”. Aggiunge la presidente Tedeschi:” È un onore straordinario avere Kate qui da noi. Sarà l’inizio di un nuovo dialogo con il Regno Unito. Reggio Children porta la sua esperienza nel mondo attraverso formazione, mostre, editoria, atelier, ricerca e una rete di relazioni in ogni Continente.

Alla base c’è la convinzione prima di tutto politica: bambine e bambini sono soggetti di diritti, portatori di pensiero e linguaggi molteplici. Difendere questa visione significa riconoscere l’infanzia come tempo fondativo della esistenza umana”.