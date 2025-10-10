Nella serata di mercoledì 8 ottobre, a Brescia, è stato arrestato un rapinatore di appena 18 anni. Gli agenti della Mobile, con il supporto dei colleghi del Reparto Volanti, hanno raggiunto il ragazzo alla fermata della metropolitana e lo hanno bloccato. Il 18enne aveva con sé i soldi appena rubati e i vestiti utilizzati per il colpo. Il ragazzo arrestato, infatti, aveva appena rapinato la gelateria “Spaziale”, che per lui era diventata un bersaglio fisso e una fonte di denaro facile. Qui il 18enne, originario di Brescia, in soli 10 giorni ha messo in atto tre rapine.

Tre rapine in dieci giorni

Il primo colpo lo ha messo a segno alle 20.40 di domenica 28 settembre: con il volto parzialmente coperto da un cappellino grigio e una pistola finta, è entrato nel locale minacciando la dipendente. È poi passato dietro al bancone rubando circa 400 euro. Dopo aver infilato le banconote nello zaino si è dato alla fuga. Nessun complice all’esterno del locale. A quanto pare, il rapinatore, che ha da poco compiuto 18 anni e vive ancora con i genitori, utilizzava la metro per spostarsi. Dopo circa una settimana, lunedì 6 ottobre, è tornato alla carica nella stessa gelateria per mettere in atto una seconda rapina. Il 18enne ha puntato la pistola finta contro il dipendente, che però ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino. A quel punto il rapinatore è fuggito, rinunciando al bottino.

Ci ha riprovato una terza volta, mercoledì 8 ottobre, ma gli investigatori della Squadra Mobile di Brescia erano già sulle sue tracce. Il 18enne ha fatto irruzione ancora una volta nella gelateria “Spaziale” di viale Europa intorno alle 21:40. Senza estrarre alcuna arma, ma facendo intendere di averne una, il rapinatore ha puntato il pugno verso la dipendente: “Se tiri fuori lo spray al peperoncino, ti faccio un buco in testa”. Spaventata, la donna ha aperto la cassa senza esitazione. Subito dopo il rapinatore ha raccolto diverse banconote, per una somma pari a 200 euro, e si è dato alla fuga per l’ultima volta. Poco dopo, al capolinea delle sue avventure criminali, il 18enne è stato arrestato alla fermata della metro. La polizia ha poi perquisito la sua cameretta, dove sono stati trovati i vestiti indossati durante i precedenti colpi e la pistola giocattolo utilizzata nelle rapine. Il rapinatore è stato trasferimento al carcere di Canton Mombello, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida.