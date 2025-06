Un uomo di origini nordafricane, le cui generalità non sono ancora note, è stato trovato morto la notte scorsa in un appartamento a Bresso, nel Milanese. I carabinieri erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una lite, ma all’arrivo degli operatori del 118 l’uomo era già morto. A quanto emerso dai primi accertamenti, nell’abitazione c’erano anche altri tre uomini, sempre di origini straniere, che sono stati sentiti. Sul posto sono in corso i rilievi della scientifica.