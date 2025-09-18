Una delle storie più surreali della politica internazionale arriva dalla Francia e coinvolge direttamente il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. La première dame, infatti, si troverà costretta a presentarsi davanti a un tribunale statunitense per dimostrare, attraverso documentazione fotografica e prove scientifiche, di essere una donna. Tutto nasce dalle ripetute affermazioni dell’influencer conservatrice Candace Owens, che sostiene che Brigitte sia nata uomo.

L’avvocato della coppia presidenziale, Tom Clare, intervistato dal podcast Fame Under Fire della BBC, ha spiegato quanto questo attacco sia pesato sulla famiglia: “Non voglio insinuare che in qualche modo lo abbiano destabilizzato. Ma come chiunque si destreggi tra carriera e vita familiare, quando la propria famiglia è sotto attacco, la cosa ti logora. E lui non ne è immune perché è il presidente di un Paese”. Clare ha sottolineato che «ci saranno testimonianze di esperti di tipo scientifico» e che Brigitte è pronta a dimostrare «sia genericamente che specificamente» la falsità delle accuse.

Le prove e le accuse

Il legale ha ammesso l’assurdità della situazione: “È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a questo, a presentare questo tipo di prove”. Ha aggiunto che sarà “un processo a cui dovrà sottoporsi pubblicamente”, ma che Brigitte è determinata: “È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro. Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100% ad assumersi questo onere”.

Clare ha confermato che esistono foto della première dame durante la gravidanza e con i figli piccoli, pronte per essere presentate in tribunale. Owens, dal canto suo, non ha mai ritrattato. Con milioni di follower, già nel marzo 2024 aveva rilanciato la sua convinzione, arrivando a dichiarare di mettere in gioco la propria “intera reputazione professionale” sulla presunta veridicità delle sue affermazioni.

La battaglia legale

Le accuse a Brigitte Macron non nascono da Owens, ma da un video del 2021 di due blogger francesi, Amandine Roy e Natacha Rey. Dopo una vittoria in tribunale in Francia nel 2024, i Macron hanno visto la sentenza ribaltata in appello nel 2025, per ragioni legate alla libertà di espressione. Ora la coppia ha deciso di ricorrere e, parallelamente, ha avviato una causa per diffamazione contro Owens negli Stati Uniti.

Emmanuel Macron ha chiarito a Paris Match le ragioni di questa decisione: “Si tratta di difendere il mio onore! Perché è una sciocchezza. Si tratta di qualcuno che sapeva benissimo di essere in possesso di informazioni false e lo ha fatto con l’obiettivo di causare danni, al servizio di un’ideologia e con legami consolidati con leader di estrema destra”.

Gli avvocati di Owens hanno presentato una mozione di archiviazione, sostenendo che il caso non dovrebbe svolgersi nel Delaware, poiché estraneo alle attività registrate nello Stato. Secondo la difesa, obbligarla a sostenere lì il processo le causerebbe “notevoli difficoltà finanziarie e operative”.