Caccia ai sottomarini russi nelle acque del grande Nord: allarme alle Lofoten, le isole dello stoccafisso.

Le forze armate statunitensi, britanniche e norvegesi hanno avviato un’importante operazione antisommergibile nel Mare di Norvegia, utilizzando aerei da pattugliamento marittimo.

La flottiglia di quattro navi comprendeva i cacciatorpediniere lanciamissili americani classe Arleigh Burke USS Mahan (DDG 72) e USS Bainbridge (DDG 96), nonché la fregata norvegese classe Fridtjof Nansen HNoMS Thor Heyerdahl (F-314) e la petroliera di rifornimento HNoMS Maud (A-530).

L’operazione artica rientra in una vasta esercitazione nei mari di Norvegia e del Nord che ha coinvolto la portaerei nucleare USS Gerald R. Ford e il suo gruppo di portaerei.

Le forze NATO hanno anche condotto ampie ricerche aeree alla ricerca di tre sottomarini d’attacco russi classe Yasen, che secondo quanto riferito erano operativi nell’area al largo delle Lofoten.

Sottomarini russi alle Lofoten

Le isole Lofoten Sono bellissime isole vicino alla Norvegia, da dove proviene la maggior quantità di stoccafisso: essendo bagnate dalla corrente del Golfo quasi mai le loro acque sono coperta di ghiaccio.

Nota il sito Highnorthnews.com

The return of the U.S. Navy to the Barents Sea continues a trend of increased operations in the Arctic.

Prior to 2020 it had been decades since U.S. Navy surface vessels had operated in the Barents Sea. The USS Mahan had last traveled into the Arctic in the early 1990s as part of the large-scale NATO exercise Teamwork92.

Nelle ultime settimane sono emerse numerose segnalazioni di un aumento dell’attività dei sottomarini russi, in particolare in seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump ha affermato che due sottomarini nucleari statunitensi sarebbero stati trasferiti in “regioni appropriate” in risposta a quelle che ha definito dichiarazioni provocatorie dell’ex primo ministro russo Dmitry Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia.

In agguato al largo della Norvegia

Analisi open source suggeriscono che un sottomarino d’attacco di classe Akula (SSN) e un SSGN di classe Yasen potrebbero essere i colpevoli nascosti sotto la superficie al largo della Norvegia.

I media britannici e norvegesi, scrive Kai Greet TheAviationist.com riportano che le forze NATO stanno dando la caccia a quello che ritengono essere un sottomarino russo, o forse più sottomarini, almeno da domenica 24 agosto 2025.

Con la più recente e grande portaerei della Marina statunitense, la USS Gerald R. Ford, attualmente operativa nella regione, questa sarebbe un’ottima opportunità per la forza sottomarina russa di raccogliere informazioni o di creare problemi alle forze NATO.

Avviando pattugliamenti a lungo raggio dalla loro base in Scozia, i P-8 della RAF sono stati individuati tramite siti web di tracciamento dei voli come Flightradar24. Sono stati seguiti mentre si dirigevano verso nord, lungo la costa norvegese, per poi iniziare le operazioni a una quota inferiore a nord-ovest di Narvik.

In particolare, queste missioni sono iniziate diversi giorni prima della data di inizio delle ricerche, secondo quanto riportato dai media, sebbene i voli precedenti potrebbero essere stati di natura più precauzionale, per ispezionare e sanificare le aree in cui il gruppo di portaerei avrebbe operato.

Anche i Poseidon statunitensi si sono uniti al gruppo, operando da Keflavik, in Islanda. Almeno una mezza dozzina di P-8 statunitensi sono attualmente di stanza presso la base operativa avanzata islandese, con ulteriori velivoli ridispiegati da altre parti d’Europa per rafforzare la forza per le operazioni in corso. Sono stati notati anche P-8 norvegesi, sebbene ne siano visibili meno sui siti web di tracciamento dei voli, probabilmente a causa di un mix di copertura dati e utilizzo della modalità transponder. La loro base presso la stazione aerea di Evenes, vicino a Narvik, è stata utilizzata anche da aerei statunitensi per schieramenti temporanei e soste di rifornimento.

Il 27 agosto, un Breguet Atlantique 2 della Marina francese è stato tracciato su ADS-B Exchange in viaggio dalla Francia alla Norvegia settentrionale, il che indica che, se non l’avesse già fatto, la Francia si sta ora unendo alla missione in corso.

Attualmente, è noto che il gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford (CSG) sta operando piuttosto a sud dell’area di pattugliamento antisommergibile (ASW).

Sebbene vi sia una distanza fisica significativa tra il presunto sottomarino e il gruppo di portaerei, la gittata effettiva sempre maggiore sia degli armamenti che delle tecnologie di raccolta di informazioni fa sì che l’area di “interesse” attorno a un gruppo di portaerei possa estendersi per centinaia di chilometri. Potrebbe anche darsi che i piani per il gruppo di portaerei includano la navigazione più a nord, nell’area in cui si sospetta l’attività dei sottomarini russi, rendendo necessario localizzare, identificare e, se possibile, bloccare qualsiasi minaccia alla portaerei.

A complemento dei velivoli terrestri sopra menzionati , aggiunge Kai Greet, è probabile che nella ricerca siano coinvolti mezzi di superficie e sottomarini. Questi sono, naturalmente, molto più difficili da rintracciare come osservatori rispetto alle unità aviotrasportate, poiché possono operare per settimane, o addirittura mesi, senza attraccare in porto. Inoltre, il Mare di Norvegia è già un luogo operativo comune per le navi da guerra della NATO, quindi il dispiegamento di tali unità non sarebbe insolito.