Nel quartiere genovese di Begado, un uomo ha dato fuoco a un gatto vivo, ustionandolo dalla schiena alla coda. L’animale è stato fortunatamente recuperato in tempo per salvarsi da una volontaria, che lo ha fatto operare d’urgenza da un veterinario. La Croce Gialla Soccorso Animali ha lanciato un appello insieme ad Associazione Amici Animali Abbandonati e Balzoo Genova e Tigullio per identificare l’autore del gesto: “Abbiamo la certezza che si tratti di un soggetto che abita in zona, come da indagini in corso di svolgimento”, scrive la Croce Gialla”.

L’associazione continua: “Collaboriamo quotidianamente con la Polizia locale perché possa giungere al più presto a individuare e denunciare l’autore di questo gesto atroce, ma anche di altri di cui riteniamo sia responsabile. Chiunque abbia visto qualcosa può contattare Associazione Amici Animali Abbandonati, Croce Gialla Soccorso Animali, Balzoo Genova e Tigullio e i vari organi competenti”.

Questi gli indirizzi mail: balzoo.genova@libero.it – crocegiallagenova@libero.it – associazione4aodv@libero.it.