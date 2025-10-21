Cacciatore precipita nel dirupo e muore mentre recupera un cervo appena abbattuto
Stava recuperando un cervo appena abbattuto durante una giornata di caccia. La corda usata per calare l’animale lungo un dirupo che collegava alla strada si è spezzata e il cacciatore, un 75enne di Borgo Valbelluna, nel Bellunese, è precipitato per una trentina di metri, sbattendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto lo scorso 19 ottobre, in zona Cordellon.
La botta in testa fatale
Il compagno di caccia dell’anziano è stato costretto ad allontanarsi per chiamare i soccorsi, perché in quel punto il telefono non prendeva. L’uomo è riuscito a contattarli solo una volta giunto alla macchina a tre chilometri di distanza. Sul posto è arrivato il personale sanitario ed è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica d’emergenza. Tuttavia, la botta in testa si è rivelata fale e per il cacciatore non c’è stato nulla da fare.