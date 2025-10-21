Stava recuperando un cervo appena abbattuto durante una giornata di caccia. La corda usata per calare l’animale lungo un dirupo che collegava alla strada si è spezzata e il cacciatore, un 75enne di Borgo Valbelluna, nel Bellunese, è precipitato per una trentina di metri, sbattendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto lo scorso 19 ottobre, in zona Cordellon.

La botta in testa fatale

Il compagno di caccia dell’anziano è stato costretto ad allontanarsi per chiamare i soccorsi, perché in quel punto il telefono non prendeva. L’uomo è riuscito a contattarli solo una volta giunto alla macchina a tre chilometri di distanza. Sul posto è arrivato il personale sanitario ed è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica d’emergenza. Tuttavia, la botta in testa si è rivelata fale e per il cacciatore non c’è stato nulla da fare.