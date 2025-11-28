Un cacciatore di 63 anni è accusato di aver sterminato la sua famiglia in Germania. Per farlo, si sarebbe spostato tra più località del land del Baden-Württemberg. Tra le vittime della furia dell’uomo ci sono la sorella di 60 anni, i suoi due figli, di 27 e 29 anni, e la seconda moglie di 57 anni. Poi il 63enne si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma. Sul movente e sul caso, che ha sconvolto la comunità locale, indaga la polizia. Al momento è escluso il coinvolgimento di altre persone.

I corpi delle vittime sono stati rinvenuti il 25 novembre in località diverse, che però gravitano intorno a Reutlingen, cittadina vicino a Stoccarda. Tutto è iniziato lo scorso martedì mattina, quando un’assistente domiciliare ha scoperto il cadavere della donna di 60 anni nel suo appartamento a Reutlingen e ha quindi chiamato i soccorsi. Gli investigatori hanno pensato a un coinvolgimento del fratello e quando si sono recati in casa sua, hanno trovato l’altra vittima, la compagna del cacciatore. Ma l’orrore non è finito: nel momenti in cui gli agenti hanno perquisito l’attività commerciale del 63enne, a St. Johann, hanno trovato morti anche i due figli dell’uomo, di 27 e 29 anni, nati da una precedente moglie, che giacevano a terra senza vita.