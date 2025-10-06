Un cacciatore è morto dopo essere stato colpito da un proiettile partito dall’arma di un compagno di battuta. L’incidente ha avuto luogo lo scorso sabato mattina nei boschi di Locana, nel Torinese. La vittima, un uomo di 82 anni, sarebbe stata ferita da un proiettile esploso da un 19enne. Da una prima ricostruzione, sembra che l’anziano cacciatore non indossasse i previsti dispositivi di riconoscimento e sia stato erroneamente scambiato per un animale.