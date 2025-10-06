Cacciatore ucciso dal proiettile di un compagno di battuta, scambiato per un animale
Un cacciatore è morto dopo essere stato colpito da un proiettile partito dall’arma di un compagno di battuta. L’incidente ha avuto luogo lo scorso sabato mattina nei boschi di Locana, nel Torinese. La vittima, un uomo di 82 anni, sarebbe stata ferita da un proiettile esploso da un 19enne. Da una prima ricostruzione, sembra che l’anziano cacciatore non indossasse i previsti dispositivi di riconoscimento e sia stato erroneamente scambiato per un animale.
Sul posto è stato immediatamente richiesto l’intervento del personale del servizio regionale di elisoccorso, che ha potuto però soltanto constatare il decesso dell’82enne. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Rivara e compagnia di Ivrea con supporto della sezione scientifica del reparto operativo di Torino. A coordinare le indagini l’autorità giudiziaria di Ivrea.