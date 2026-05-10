Nel mondo beauty le mode cambiano velocemente, ma alcune tendenze riescono a imporsi più di altre. Negli ultimi mesi, una parola ha iniziato a comparire sempre più spesso nei prodotti skincare, soprattutto quelli coreani: spicule.

Chi segue TikTok o Instagram le ha probabilmente già viste associate a sieri effetto glow, creme “needle shot” e trattamenti che promettono una pelle più liscia, luminosa e uniforme. Ma dietro il successo social c’è anche molta curiosità e parecchia confusione.

Le spicule vengono spesso descritte come una sorta di alternativa delicata ai trattamenti professionali, capaci di migliorare la texture della pelle e potenziare l’assorbimento degli attivi. Ma cosa sono davvero? E soprattutto: funzionano oppure sono soltanto l’ennesimo trend beauty del momento?

Cosa sono davvero le spicule

Le spicule sono microstrutture naturali estremamente sottili, simili a minuscoli aghi invisibili, derivate principalmente da spugne marine. A prima vista il concetto può sembrare aggressivo, ma nella cosmetica vengono utilizzate in versioni trattate e purificate, pensate per essere applicate sulla pelle in modo controllato.

La loro funzione è molto particolare: creare una microstimolazione superficiale della pelle. Non si tratta di veri aghi come nel microneedling professionale, ma di particelle microscopiche che danno una sensazione di leggero pizzicore durante l’applicazione. Ed è proprio questo effetto che ha contribuito a renderle virali.

Perché le spicule stanno conquistando la skincare coreana

La skincare coreana è famosa per la sua capacità di anticipare le tendenze beauty globali. Prima della diffusione mondiale della “glass skin”, delle essence o dei cushion foundation, molti prodotti erano già amatissimi in Corea del Sud.

Le spicule si inseriscono perfettamente in questa filosofia: trattamenti domiciliari che puntano a risultati visibili senza ricorrere necessariamente a procedure invasive.

L’idea alla base è semplice: stimolare la pelle in modo delicato per favorire il rinnovamento cutaneo e migliorare la penetrazione degli ingredienti skincare.

Molti brand coreani hanno iniziato a proporre sieri con spicule associati ad attivi come niacinamide, peptidi, centella asiatica o acido ialuronico, creando formule che promettono pelle più compatta e luminosa.

Come funzionano sulla pelle

Quando vengono applicate, le spicule entrano in contatto con lo strato più superficiale della pelle, creando una microstimolazione temporanea.

Questo processo può avere diversi effetti:

migliorare temporaneamente la texture della pelle

favorire il turnover cellulare

aumentare la sensazione di pelle più liscia

aiutare la penetrazione di alcuni attivi cosmetici

Molte persone descrivono una sensazione di pizzicore o calore leggero dopo l’applicazione, soprattutto le prime volte. Ed è proprio questo effetto sensoriale a dare l’impressione di un trattamento “attivo” e intenso.

Le spicule funzionano davvero?

Questa è la domanda più importante. E la risposta, come spesso accade nella skincare, è meno estrema di quanto raccontino i social. Le spicule possono effettivamente migliorare l’aspetto della pelle, soprattutto in termini di luminosità e texture superficiale. Tuttavia, non bisogna aspettarsi effetti paragonabili ai trattamenti dermatologici professionali.

Parte del loro successo deriva dal fatto che aumentano la percezione immediata del trattamento: la pelle appare più levigata, più “attiva”, e molti prodotti associati alle spicule contengono ingredienti efficaci già di per sé.

In altre parole, le spicule non sono magia, ma possono essere un supporto interessante all’interno di una routine skincare ben costruita.

Attenzione ai social: non sono adatte a tutti

Uno dei problemi principali dei trend beauty virali è che spesso vengono presentati come universali. Ma non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo. Chi ha una pelle molto sensibile, reattiva o con barriera cutanea compromessa potrebbe tollerare male questo tipo di stimolazione.

In alcuni casi possono comparire rossori temporanei, pizzicore persistente o fastidio, soprattutto se il prodotto viene usato troppo frequentemente o insieme ad attivi esfolianti forti.

Ed è qui che molti commettono l’errore più comune: pensare che “più pizzica, meglio funziona”. Non è così.

La differenza con il microneedling

Molti paragonano le spicule al microneedling, ma le due cose non sono equivalenti. Il microneedling professionale utilizza aghi veri per creare microperforazioni controllate nella pelle, stimolando collagene e rigenerazione.

Le spicule, invece, agiscono molto più superficialmente e con un’intensità inferiore. Per questo motivo vengono spesso considerate una soluzione cosmetica “soft”, pensata più per migliorare l’aspetto della pelle che per trattare problematiche profonde.

Perché piacciono così tanto online

Il successo delle spicule non dipende solo dai risultati, ma anche dal modo in cui vengono percepite. Nel mondo skincare moderno, le persone cercano sempre più prodotti che facciano “sentire” qualcosa: texture innovative, effetti immediati, esperienze sensoriali.

Le spicule rispondono perfettamente a questa esigenza. Il pizzicore crea l’idea di un prodotto altamente attivo, quasi professionale, pur restando all’interno della skincare domestica. Inoltre, i risultati visivi immediati — pelle più glow, più liscia, make-up che si applica meglio — sono perfetti per i social.

Vale davvero la pena provarle?

Dipende dalle aspettative. Se si cercano risultati realistici e si ha una pelle che tollera bene gli attivi, le spicule possono essere un’aggiunta interessante alla routine skincare.

Possono aiutare a dare luminosità, migliorare temporaneamente la grana della pelle e rendere alcuni trattamenti più performanti. Se invece ci si aspetta trasformazioni drastiche o effetti “miracolosi”, probabilmente si rimarrà delusi.

Il vero segreto non sono le spicule

Come accade spesso nella skincare, il trend del momento rischia di far dimenticare una verità semplice: nessun ingrediente funziona da solo. La qualità della routine complessiva conta molto di più di un singolo prodotto virale.

Protezione solare quotidiana, detersione delicata, idratazione e costanza restano ancora oggi gli elementi più importanti per una pelle sana. Le spicule possono essere un extra interessante, ma non sostituiscono le basi.