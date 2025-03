Un pensionato di 65 anni è stato trovato morto, in casa sua, tre settimane dopo il probabile giorno del decesso. Il corpo dell’uomo era sdraiato sul pavimento, praticamente mummificato a causa dell’avanzato stato di decomposizione. Un altro caso di quelli che vengono definiti come “dramma della solitudine”. La vittima viveva sola nel suo appartamento in via Pietragrossa a Chieti. Il Messaggero riferisce di un certo isolamento dalla famiglia: non vedeva il figlio da 17 anni.

Proprio il figlio è stato allertato da alcuni parenti perché del padre nessuno aveva più notizie, né contatti. Ieri ha quindi deciso di presentare una denuncia di scomparsa in Questura. Gli agenti della Volante sono andati a verificare: una volta forzata la porta, la macabra scoperta del corpo senza vita, mummificato.