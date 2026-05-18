Chi sale in macchina con un ubriaco, in caso di incidente, va incontro a un concorso di colpa. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Bolzano in merito a un incidente stradale, avvenuto nel 2018, come riporta il quotidiano Dolomiten.

La sentenza del Tribunale di Bolzano

L’automobilista all’epoca morì nello scontro con un tir. Il passeggero aveva fatto causa, perché dall’assicurazione aveva ricevuto solo una parte del risarcimento.

Il giudice Andrea Pappalardo ha ora stabilito che non gli spetta l’intera cifra, facendo riferimento a un pronunciamento della Cassazione del 2025, secondo il quale “l’accettazione del rischio da parte del trasportato, che sale a bordo di un veicolo guidato da una persona in evidente stato di ebbrezza” può giustificare una riduzione del risarcimento.

Per il giudice il tasso alcolemico del guidatore era tale che il passeggero doveva essere a conoscenza delle sue capacita ridotte di guidare un automobile.