Una donna morì dopo essere caduta dalla barella durante il ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: i familiari chiedono ora oltre 1,3 milioni di euro di risarcimento e la vicenda approda in tribunale. I fatti risalgono al maggio 2020, quando la paziente, colpita da una grave insufficienza respiratoria, fu trasportata d’urgenza dal 118. Durante la degenza si verificò la caduta che, secondo i parenti, sarebbe stata determinante per il decesso.

Gli eredi sostengono che alla base dell’episodio vi siano omissioni e negligenze del personale sanitario e hanno chiesto al Tribunale di Agrigento di accertare le responsabilità dell’azienda sanitaria.

Di diversa posizione l’Asp di Agrigento, che ha respinto le accuse, definendo infondata la richiesta e incaricando un legale per difendere l’operato dei medici.

Dopo gli accertamenti tecnici e un tentativo di conciliazione, il caso entra ora nella fase decisiva: a fine mese è fissata l’udienza che darà avvio al giudizio di merito.