Sui social è diventato virale il video del tradizionale “Volo dell’Angelo” per celebrare la ricorrenza della Madonna della Pace. A Giugliano, in provincia di Napoli, una bambina di otto anni vestita da angelo è stata legata a una carrucola rudimentale fissata tra due palazzi di otto piani. La bimba è stata poi fatta scendere dal palazzo verso l’immagine della santa, il tutto mentre era sospesa nel vuoto cantando a braccia aperte e lanciando petali di fiore sulla folla sottostante. Sui social, il video della bambina pubblicato dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che denuncia la pericolosità di questa tradizione, ha fatto molto discutere: c’è chi ha parlato di una “pratica assurda”, invocando l’intervento delle autorità, e chi invece ha difeso con decisione la tradizione.