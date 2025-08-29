Quella che doveva essere una tranquilla gita in barca a vela si è trasformata in una tragedia nelle acque di Ancona. Giovedì 28 agosto un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre navigava in compagnia di alcuni amici e del figlio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito improvvisamente dal boma dell’albero della vela, un elemento pesante e mobile che può oscillare con forza in caso di manovre o cambi di vento. L’impatto lo ha fatto cadere in mare, proprio mentre il motore dell’imbarcazione era acceso. La caduta si è rivelata fatale: l’uomo è stato risucchiato dall’elica in movimento, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

I soccorsi e il dolore della famiglia

La scena si è consumata in pochi istanti e davanti agli occhi del figlio, che ha tentato disperatamente di soccorrerlo gettandosi in acqua. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano: le ferite riportate dal sessantaduenne sono state troppo gravi e la morte è sopraggiunta sul colpo. La Capitaneria di Porto di Ancona è intervenuta per riportare l’imbarcazione in sicurezza fino al porto cittadino. Qui ad attendere i familiari e gli altri presenti a bordo c’era già un’ambulanza del 118. I sanitari hanno preso in carico il figlio della vittima, profondamente scosso dall’accaduto e trasportato in ospedale in stato di shock.