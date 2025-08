Lunedì mattina si è verificata una grave tragedia sul lavoro a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dove due operai di 30 e 23 anni hanno perso la vita. I due stavano eseguendo interventi di pulizia all’interno di una cisterna destinata alla raccolta di residui biologici, situata nel giardino di una villa in via Desman. Intorno alle ore 10, durante le operazioni, sarebbero stati sopraffatti dalle esalazioni tossiche sprigionate all’interno della fossa biologica. Le esalazioni, secondo una prima ricostruzione, avrebbero causato un’immediata perdita di coscienza, rendendo vani i successivi soccorsi.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per entrambi i lavoratori non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei corpi, mentre l’area è stata immediatamente isolata per consentire le indagini. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambienti considerati ad alto rischio come le cisterne biologiche.

Reazioni e accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il segretario generale della Cgil di Venezia, Daniele Giordano, visibilmente colpito dalla tragedia. “Siamo esterrefatti – ha dichiarato – questa è l’ennesima tragedia di una strage continua. Non comprendiamo come sia potuto accadere in una residenza privata”. Le parole del sindacalista esprimono la crescente frustrazione per un numero di incidenti sul lavoro che continua a salire, nonostante le normative vigenti.

Le forze dell’ordine e i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti per chiarire le responsabilità e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Resta da capire se le misure di sicurezza fossero adeguate e rispettate, e se vi siano state negligenze o mancanze da parte del datore di lavoro o dell’organizzazione coinvolta.