Un ciclista è morto questa mattina all’alba dopo essere stato investito da un’auto lungo la statale 128, nel tratto compreso tra Mandas e Senorbì, nel Cagliaritano. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto dal veicolo.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Le prime notizie

Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare la posizione del conducente dell’auto coinvolta.

Al momento non è ancora stata identificata la vittima: secondo le prime informazioni, il ciclista non aveva con sé documenti e il telefono cellulare trovato in suo possesso risultava bloccato, rendendo più difficili le procedure di riconoscimento.