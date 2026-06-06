Nella notte del 27 aprile scorso, una tranquilla serata sul litorale cagliaritano si è trasformata in un episodio di estrema violenza che ha portato all’arresto di due giovani appena maggiorenni. I due sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato dopo aver inseguito e speronato l’auto di una famiglia composta da cinque persone.

L’aggressione fuori dal locale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato all’esterno di un noto locale notturno della costa cagliaritana. Un uomo si era recato sul posto insieme alla moglie per riprendere i due figli e una loro amica al termine della serata. Per motivi ritenuti del tutto futili, il gruppo sarebbe stato avvicinato dai due indagati che, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbero prima aggredito fisicamente il padre di famiglia. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo l’uomo a lasciare il luogo a bordo della propria auto nel tentativo di mettere in salvo i familiari e allontanarsi dagli aggressori.

L’inseguimento e il violento schianto

I due giovani, invece di interrompere l’azione, si sarebbero lanciati all’inseguimento del veicolo lungo il litorale cittadino. Durante la corsa avrebbero effettuato ripetute e pericolose manovre di speronamento contro l’auto della famiglia.

L’episodio si è concluso sul lungomare Saline, dove l’autovettura delle vittime ha perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica e ribaltandosi. Una telecamera di videosorveglianza ha immortalato gli ultimi istanti dell’inseguimento, documentando il momento dell’impatto che ha provocato l’incidente. Nei drammatici attimi precedenti allo schianto, la moglie dell’uomo aveva contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo aiuto mentre l’auto veniva inseguita e urtata ripetutamente.

Le indagini e gli arresti

A causa del violento incidente, tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato ferite di diversa gravità. Alcuni hanno subito fratture multiple e traumi significativi che hanno richiesto il trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario ritenuto particolarmente grave. Fondamentali sono state le testimonianze delle vittime e dei presenti, l’analisi dei tabulati telefonici, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici effettuati sui mezzi coinvolti. Determinante anche il contributo della Polizia Locale di Cagliari, che attraverso i rilievi sul luogo dell’incidente ha fornito elementi decisivi per ricostruire la dinamica dei fatti e confermare la natura volontaria dello speronamento.