Al personale dell’Agenzia delle Dogane in servizio all’aeroporto di Cagliari Elmas ha dichiarato di trasportare circa 1.300 euro in contanti. L’uomo, in partenza per Barcellona, ha però destato i sospetti degli operatori che hanno deciso di controllare la sua valigia già imbarcato nella stiva. All’interno sono stati trovati circa 160mila euro in contanti. Alla domanda dei funzionari sulla presenza di valuta da dichiarare, il passeggero aveva riferito di trasportare circa 300 euro in tasca e circa mille euro nel bagaglio.

Migliaia di euro sottovuoto

Nel successivo controllo del bagaglio da stiva sono stati trovati 8 pacchetti sottovuoto sigillati contenenti esclusivamente banconote da 50 euro, per un totale di 160.150 euro. Dalle successive verifiche è emerso che il viaggiatore è risultato privo di redditi ed è già noto per reati analoghi. Non essendo in grado di giustificare né la provenienza né l’utilizzo di una cifra così alta, il denaro è stato considerato possibile provento di attività illecite. Per questo motivo, i funzionari Adm e le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera somma.