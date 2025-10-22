Lo scorso 18 ottobre stava camminando nel parco del Pionta, in provincia di Arezzo, quando è stata colpita da una sassata. Un colpo fatale per una cagnolina di piccola taglia, razza chihuahua, che i suoi padroni sono stati costretti a sopprimere perché per lei non c’era più nulla da fare. Una barbarie senza senso, che ha spinto i suoi proprietari a fare un appello per cercare il colpevole del gesto.

L’appello su Facebook

Su Facebook è stato condiviso un messaggio, corredato da una foto della cagnolina Vita, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto: “Questa è la cagnolina aggredita sabato pomeriggio al Pionta, se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti in privato su Fb, Vita, questo è il suo nome, non c’è più, stamattina l’abbiamo soppressa perché non c’era niente da fare. Vi prego fatevi avanti, grazie mille”, scrive Ferdinando de Rosa.