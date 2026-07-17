Scende a 16 il numero delle città italiane contrassegnate domani dal bollino rosso per l’allerta caldo del ministero della Salute. La previsione diffusa ieri indicava invece 19 centri urbani a rischio massimo per le temperature elevate. Domenica 19 luglio il numero delle città in emergenza calore dovrebbe ridursi ulteriormente a 14.

Le città da bollino rosso

Il livello massimo di allerta interesserà domani Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Per domenica il bollino rosso è previsto invece per Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Dopo una lunga fase caratterizzata da caldo intenso, tornano anche i bollini gialli, che indicano una situazione di pre-allerta. Oggi sono quattro le città interessate, altrettante domani: Ancona, Bolzano, Cagliari e Trieste. Domenica saliranno a dieci: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Il bollino giallo, corrispondente al Livello 1 del sistema del ministero della Salute, segnala condizioni meteorologiche che possono anticipare un’ondata di calore. Non indica un pericolo immediato per la popolazione generale, ma invita alla prudenza e all’adozione di comportamenti di prevenzione.