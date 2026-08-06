Caldo record, oggi allerta massima in 27 città: l’Italia nella morsa dell’afa almeno fino a Ferragosto. È questa la fotografia aggiornata del bollettino del ministero della Salute, che per oggi, giovedì 6 agosto, segnala il bollino rosso in tutti i 27 capoluoghi monitorati, il livello più elevato di rischio per la salute dell’intera popolazione. Si tratta della prima volta dall’inizio dell’estate che l’allerta massima interessa contemporaneamente tutte le principali città italiane. Da domani, venerdì 7 agosto, la situazione dovrebbe migliorare solo lievemente, con Bolzano che tornerà in bollino giallo, riducendo a 26 il numero delle città in allerta.

Le previsioni

Secondo le previsioni, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con temperature estreme almeno fino a Ferragosto. Un primo cambiamento potrebbe interessare il Nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, quando una perturbazione atlantica dovrebbe riuscire a oltrepassare le Alpi, portando aria più fresca e temporali. Per il Sud, invece, il sollievo è atteso solo nella seconda metà del mese.

Sul fronte sanitario, gli effetti dell’ondata di calore iniziano già a farsi sentire. I medici dell’emergenza segnalano un aumento di circa il 15% degli accessi ai pronto soccorso, mentre i dati ufficiali registrano, a fine giugno, un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65, favorito dal mix di temperature elevate e umidità.

L’emergenza riguarda anche ambiente ed economia. Gli incendi continuano a interessare diverse regioni, dall’Abruzzo alla Toscana fino alla Calabria, mentre Confagricoltura denuncia gravi danni alle coltivazioni provocati da siccità e grandinate. In Sardegna la produzione di miele ha subito un crollo fino al 70%, con il caldo estremo che ha decimato milioni di api. Anche all’estero le temperature eccezionali continuano a provocare conseguenze, con vittime e pesanti ripercussioni sugli ecosistemi.