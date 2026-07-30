La quarta ondata di calore annunciata nei giorni scorsi è ormai arrivata sull’Italia e sta facendo aumentare sensibilmente le temperature. Oggi, giovedì 30 luglio, sono tre le città indicate dal ministero della Salute con il livello massimo di allerta per il caldo: Campobasso, Perugia e Rieti. Sono invece 16 i centri con bollino arancione e otto quelli contrassegnati con il bollino giallo. Le temperature massime raggiungono punte comprese tra 37 e 38 gradi all’ombra soprattutto nelle zone del Centro-Nord, confermando una fase caratterizzata da condizioni climatiche particolarmente pesanti.

Venerdì 31 luglio rischio caldo ancora più intenso

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nella giornata di venerdì 31 luglio, quando, secondo le previsioni del ministero della Salute, saranno ben 11 le città interessate dal bollino rosso. L’allerta massima riguarda Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Il bollino arancione è invece previsto per Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona. Sei città, infine, resteranno al livello 1 con bollino giallo: Ancona, Bari, Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria. Le allerte indicate per venerdì dovranno essere confermate nel corso della mattinata.