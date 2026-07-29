L’Italia è alle prese con la quarta ondata di calore dell’estate 2026, una fase caratterizzata da temperature ben superiori alla media stagionale e destinata a interessare l’intero Paese. Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena, favorendo giornate soleggiate, afa in aumento e valori termici particolarmente elevati sia in pianura sia in montagna.

Le temperature raggiungeranno infatti livelli eccezionali anche oltre i 1.500 metri di quota, dove sono attesi valori compresi tra 22 e 24 gradi. Nelle pianure interne del Centro-Nord si potranno superare i 38 gradi, mentre in alcune aree del Sud si toccheranno punte vicine ai 40 gradi. Gli esperti del Centro Meteo Italiano prevedono anomalie termiche fino a 6-8 gradi sopra la media soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Quanto durerà il caldo e quando arriverà il picco

Secondo gli attuali modelli previsionali, questa nuova ondata di calore non sarà di breve durata. I meteorologi ritengono infatti che l’alta pressione resterà stabile almeno fino al 7 o all’8 agosto, anche se non si esclude un possibile prolungamento.

Il momento più critico dovrebbe essere raggiunto tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana, quando caldo e umidità renderanno le condizioni particolarmente pesanti in molte città italiane. Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento, ha spiegato che al momento è possibile affermare soltanto che l’anticiclone rimarrà ben saldo fino alla fine della prossima settimana, mentre per il periodo successivo sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti prima di poter stabilire quando il caldo inizierà ad attenuarsi.

Estate sopra la media: potrebbero arrivare altre ondate di calore

Quella in corso rappresenta già la quarta ondata di calore dell’estate 2026, un dato che evidenzia una stagione decisamente più calda rispetto agli anni precedenti. Gli esperti sottolineano come non sia soltanto il numero degli episodi a destare preoccupazione, ma anche la loro frequenza, con intervalli molto brevi tra una fase calda e l’altra, tanto da dare l’impressione di un’unica lunga ondata di caldo.

Le prospettive per il mese di agosto non sono particolarmente incoraggianti. Secondo gli specialisti, infatti, è possibile che il caldo intenso continui anche nelle prossime settimane e che si verifichino ulteriori ondate di calore. Al momento non è possibile formulare previsioni affidabili sul lungo periodo, ma gli scenari attuali lasciano ipotizzare che le temperature resteranno elevate ancora a lungo.