Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari, con l’accusa di aver tentato di uccidere la moglie. L’episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni fa e, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe nato al termine di una lite scaturita da motivi banali.

La prima ricostruzione

Durante la discussione, il pensionato avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito la donna, provocandole delle ferite. A scongiurare conseguenze più gravi sarebbe stato l’intervento di una parente della coppia, che, dopo aver sentito le urla provenire dall’abitazione, ha allertato immediatamente il 112.

All’arrivo dei militari, la situazione è stata messa sotto controllo e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e ricostruire tutti i dettagli della vicenda.