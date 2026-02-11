È di nove morti e ventisette feriti il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, la più grave strage scolastica in Canada degli ultimi decenni. Sette vittime sono state uccise all’interno della scuola secondaria, mentre altre due sono state trovate in un’abitazione collegata all’attacco. Il presunto attentatore è stato rinvenuto morto con “quelle che sembrano essere lesioni autoinflitte”.

La tragedia si è consumata martedì intorno alle 13:20 ora locale alla Tumbler Ridge Secondary School, cittadina di circa 2.400 abitanti ai piedi delle Montagne Rocciose. All’arrivo degli agenti della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), sei persone erano già morte; una settima è deceduta durante il trasporto in ospedale. Altre due vittime sono state trovate in una proprietà residenziale ritenuta “collegata all’incidente”. Ventisette i feriti: due trasportati in elicottero in condizioni gravi o in pericolo di vita e circa 25 medicati in un centro sanitario locale.

Secondo CBC News, l’allerta inviata ai residenti descriveva la sospettata come una donna dai capelli castani con un vestito, ma la polizia non ha confermato dettagli sull’identità. “Al momento non siamo in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia”, ha dichiarato il sovrintendente Ken Floyd. “Penso che faremo fatica a capire il ‘perché’, ma faremo del nostro meglio per capire cosa è successo”.

La polizia ha revocato l’allerta nel tardo pomeriggio, precisando che non vi è alcuna minaccia in corso per la popolazione. Le scuole della comunità resteranno chiuse per il resto della settimana. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, ha parlato di “tragedia devastante e inimmaginabile”. “Non possiamo immaginare cosa stia attraversando la comunità. Ma so che ci spinge ad abbracciare i nostri figli un po’ più forte stasera”.

Anche il primo ministro Mark Carney ha sospeso un viaggio ufficiale all’estero: “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze sono rivolte alle famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questi orribili atti di violenza”.