Un cane lasciato libero senza guinzaglio ha aggredito un cerbiatto e lo ha ucciso. L’episodio è accaduto la mattina dello scorso venerdì nel Bosco Hudoleto, vicino ai Campi di Golf di Padriciano (Trieste). Chi ha soccorso l’animale ha raccontato quanto accaduto in un post via social, facendo anche un appello, come riporta il sito TristePrima, che ha segnalato l’accaduto.

“Purtroppo non sono riuscito a leggere la targhetta – spiega l’autore del post – perché dovevo gestire il mio cane e portare via l’animale ferito. Il cane era in compagnia di un suo simile grigio. Ero a 20 minuti a piedi dal parcheggio e poco prima di arrivare alla macchina il cucciolo da essere vispo e tonico ha perso conoscenza e purtroppo mi è deceduto in braccio. Ringrazio la cooperativa Arca per il recupero animali selvatici per la pronta risposta e l’intervento rapido. Fatta segnalazione alla forestale, ma difficile risalire ai proprietari”. Infine l’invito a tenere i cani al guinzaglio: “Pubblico nella speranza che qualcuno riconosca il suo cane e si faccia un esame di coscienza. Se il cane non è un soldatino, non si lascia libero per rispetto degli altri cani, delle persone e dei selvatici”.