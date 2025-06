Giorno e notte, con il caldo o con il freddo, il cane Niko era costretto a vivere su un balcone dentro a una gabbia, o, in alternativa, legato alla ringhiera, senza possibilità di camminare. La storia arriva da Verona, dove alcuni cittadini, preoccupati per la situazione dell’animale, hanno segnalato il caso alla Lav- Lega Anti Vivisezione. Dopo un sopralluogo, è emerso che nell’abitazione vivevano anche due gatti.

“Grazie all’intervento della Garante per i diritti degli animali del Comune di Verona, l’avvocato Emanuela Pasetto, siamo riusciti ad inviare una denuncia alla Procura con tutto il materiale raccolto in questi mesi di osservazione paziente e resiliente da parte dei nostri volontari”, spiega Lorenza Zanaboni, Responsabile della sede Lav di Verona. “La tempestiva risposta ha permesso di ottenere il sequestro probatorio di Niko e dei due gatti, individuandoci come custodi giudiziari degli animali”, aggiunge. “Chiederemo – spiega – giustizia affinché l’autore di questa condotta maltrattante possa essere giudicato davanti a un tribunale e, come Lav, preannunciamo sin da ora l’intenzione di costituirci parte civile nell’eventuale procedimento penale a carico del responsabile”.