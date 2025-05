Lo hanno usato come una palla, quasi fosse un essere un essere non vivente. Ma in realtà, quel corpicino che un gruppo di ragazzini si tirava da una parte all’altra era un piccolo cane di poco più di due chili. Questa tragica storia arriva dalla California, negli Stati Uniti. Fortunatamente l’animale è stato messo in salvo, ma resta l’amarezza per il modo in cui è stato trattato, nella sua massima inconsapevolezza.

“Questo è Louie, non arriva nemmeno a 2,3 chili. È stato trovato mentre veniva preso a calci da dei bambini, come se non contasse niente. Poi, l’unica persona di cui si fidava lo ha cacciato via perché era troppo energico. Ma non si stava comportando male — era solo felice di vederlo”, hanno fatto sapere i volontari di Pet Rescue Solutions, un’associazione di San Gabriel Valley, in California, che ha reso nota la vicenda attraverso i social.