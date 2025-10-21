Il suo cane fa pipì su un cestino dei rifiuti posizionato davanti al centro commerciale. La proprietaria dell’animale viene ripresa dalla guardia giurata, ma invece che scusarsi, risponde male all’uomo, perché secondo lei si sarebbe rivolto a lei in malo modo. Ad assistere alla scena c’è un signore, che esausto per questo tipo di carenze di educazione da parte dei padroni degli animali, decide di scrivere alla redazione di Qui Como, lamentandosi di quanto accaduto. L’episodio si è verificato in zona Cassina Rizzardi, nella zona occidentale della Brianza.

Il racconto del testimone:

“Stamattina al centro commerciale, una scena a dir poco imbarazzante! Una signora aveva deciso che il suo cane potesse fare la pipì davanti all’ingresso, proprio sopra il cestino dei rifiuti. La guardia del centro, molto educata e professionale, le si avvicina e le fa notare l’accaduto. La signora, invece di scusarsi e prendere atto della situazione, risponde male alla guardia, dicendo che poteva dirglielo in altre maniere. Eppure, la guardia mantiene la calma e la gentilezza, rispondendo semplicemente: ‘Signora, il suo cane ha pisciato sul bidone.’ La signora continua a ribattere, sempre più aggressiva, senza rendersi conto dell’assurdità della situazione. Mentre il suo cane continuava a fare pipì sul piastrellato del centro commerciale, la signora se ne andava in giro come se niente fosse, lasciando dietro di sé una scia di disagio e irritazione”.