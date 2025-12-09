Lo hanno gettato dall’auto quasi fosse un oggetto qualunque (e anche in quel caso sarebbe stato sbagliato). Invece, si trattava di un cane, abbandonato dal suo proprietario sulla Statale 309 Romea a Ravenna. Il tutto, sotto gli occhi di un altro automobilista che ha assistito alla scena e ha immediatamente fermato la sua vettura per avvisare la Polizia Locale di Ravenna. Secondo il racconto del testimone, il cane è stato “scaraventato violentemente fuori dell’abitacolo dell’auto”.

Il cane in stato di choc

Il conducente non è riuscito ad annotare la targa, ma ha fornito informazioni sul modello, il colore e la direzione di marcia. Tutti dettagli utili per risalire a chi ha compiuto il gesto. Nel tentativo di mettersi in salvo, l’animale è corso sotto a un camion parcheggiato al lato della strada. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato il cane proprio sotto al rimorchio. Il cane, che era terrorizzato e in stato di choc nel momento del salvataggio, è stato affidato all’associazione Amici degli animali per le cure e la messa in sicurezza. Gli agenti della polizia locale hanno raccontato l’accaduto in un lungo post via social.

Il messaggio della polizia: “Un gesto di pura inciviltà”

“Oggi, un gesto di pura crudele inciviltà si è consumato in un angolo della strada statale 309. Un cane, abbandonato da un veicolo in marcia da un conducente senza scrupoli, vagava disperato sulla carreggiata – si legge nel messaggio – . Fortunatamente, grazie alla segnalazione di un automobilista pervenuta in centrale operativa, il cucciolo è stato prontamente soccorso e messo al sicuro. Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio, restituendo al cane la possibilità di una nuova vita lontano dalle insidie della strada. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante l’impegno di tutti per combattere l’abbandono degli animali e garantire che ogni creatura possa vivere in sicurezza e dignità”.